Toyota, debutta in Giappone il Suv Crown Sport phev

Con il nuovo Suv Crown Sport phev, lanciato sul mercato giapponese, Toyota continua ad esprimere un approccio che sfrutta percorsi differenti per contribuire a realizzare una società ad emissioni zero. Questa vettura, oltre ad avere un design appagante, come dimostrano i cerchi da 21 pollici e la linea affilata, non rinuncia alle performance, ma consente anche di disporre di una valida autonomia in modalità elettrica. Inoltre, con la funzione My Room Mode offre un abitacolo con fonti audio e climatizzatore accesi anche durante la fase di ricarica, che, con corrente continua, permette passare dal 10 all'80% di energia in 38 minuti.

La power unit sfrutta un motore termico da 2,5 litri, raggiunge una potenza di sistema di 306 CV, ed offre, nel contempo, consumi nell'ordine dei 20,3 km/l in modalità ibrida, ed un'autonomia con la sola componente elettrica di 90 km.

Mentre l'autonomia combinata arriva a 1.200 km dichiarati. Non manca la trazione integrale che sfrutta un motore elettrico sull'assale posteriore per distribuire la potenza su tutte e 4 le ruote.

L'attitudine ad una guida brillante viene sottolineata anche dalle pinze dei freni di colore rosso, dai sedili sportivi all'interno, e dagli abbinamenti cromatici dell'abitacolo dove non mancano elementi in rosso.

