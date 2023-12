Negli Emirati Arabi il debutto della 777 hypercar

La nuova 777 hypercar farà il suo debutto, in anteprima mondiale, dal 13 al 16 dicembre 2023 ad Abu Dhabi e Dubai, negli Emirati Arabi. Nello specifico il battesimo della pista avverrà sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi, mercoledì 13 dicembre 2023, in seguito si sposterà al Dubai Autodrome per la Dubai Premiere, che si svolgerà venerdì 15 e sabato 16 dicembre.



Frutto di un'idea di Andrea Levy, imprenditore e collezionista, 777 hypercar vanta altissime prestazioni ed è nata esclusivamente per l'uso in pista. Il bolide in questione è ingegnerizzato e costruita da Dallara, motorizzato da Gibson, e disegnato da Umberto Palermo. Derivata direttamente dai dai prototipi endurance che corrono nella serie IMSA e nel Wec, la 777 hypercar non prenderà parte ai rispettivi campionati, per cui i 7 esemplari che verranno prodotti saranno privi di vincoli regolamentari, a beneficio delle performance in pista: come testimonia un lap time stimato, presso l'Autodromo Nazionale Monza, nel tempo di 1 minuto e 33 secondi. Si tratta di un giro più rapido di oltre due secondi rispetto all'ultima pole position realizzata alla 6 Ore di Monza, valevole per il Wec.

Volendo citare alcuni numeri: l'aerodinamica genera un downforce di 2.100 kg alla velocità di 370 km/h; il peso è di appena 900 kg; l'accelerazione laterale arriva fino a 4 g; mentre il motore V8 aspirato da 4.500 cc di cilindrata sviluppa 800 cv con "push to pass" a 9.000 giri, ed il costo è di 7 milioni di euro + IVA.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA