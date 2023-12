Umberto Palermo, dalla Mole Urbana alla 777 hypercar

Dalla microcar Mole Urbana alla nuova 777 hypercar by Dallara che farà il suo debutto, in anteprima mondiale dal 13 al 16 dicembre ad Abu Dhabi e Dubai, negli Emirati Arabi. Umberto Palermo firma due prodotti automobilistici del tutto diversi.

"Nel vasto panorama dell'industria del design, il ruolo del designer - spiega Palermo - emerge come la chiave per tradurre le esigenze specifiche in soluzioni tangibili. Mole Urbana e la 777 hypercar sono un esempio emblematico di questa versatilità".

La Mole Urbana, compatta ed elettrica, è stata pensata per la mobilità urbana. Il designer, in questo caso, si concentra sulla praticità, rispondendo alle esigenze quotidiane di chi si muove in città. La 777 hypercar è invece una fuoriserie dedicata a regalare emozioni attraverso velocità, prestazioni e dettagli tecnici aerodinamici. Qui, il designer dà vita a un prodotto che va oltre la mera funzionalità. La poliedricità di Umberto Palermo è confermata anche dai prodotti disegnati con Ariston Group e dai veicoli commerciali come VanUp per Piaggio NP6.

"In un mondo in cui le esigenze variano dalla praticità alla ricerca di emozioni straordinarie - sottolinea Palermo - il designer assume il ruolo cruciale di un mediatore creativo, traducendo concetti astratti in forme tangibili. La sua matita diventa uno strumento versatile, capace di plasmare soluzioni innovative e risposte mirate. Il design, con la sua capacità di unire forma e funzione, continua a essere il motore trainante di prodotti che soddisfano un'ampia gamma di necessità e desideri".





