Nuova Suzuki Swift è la compatta sofisticata alla giapponese

Quarta generazione al debutto per Suzuki Swift, hatchback della casa di Hamamatsu che punta su design, sistemi di sicurezza e una guida quotidiana con 'stile'.





Venduta in 169 Paesi con oltre 9 milioni di unità a ottobre 2023, la nuova Swift si distingue per la griglia piano black e i fari a L e linee di spalla arrotondate.

Le luci combinate posteriori tridimensionali e l'ampio paraurti posteriore puntano invece a dare alla nuova Swift stabilità e al tempo stesso un look distintivo. Le novità sul piano estetico comprendono anche la nuova gamma colori, tra opzioni monocolore e quattro opzioni bicolore, tra cui i nuovi colori Frontier Blue Pearl Metallic e Cool Yellow Metallic.

All'interno, Nuova Swift è pensata per offrire un abitacolo spazioso e dotato di caratteristiche ergonomiche che ne migliorano l'esperienza di guida. Il quadrante centrale e i comandi sono leggermente angolati verso il guidatore, per garantirne la facilità d'uso. Il cruscotto è caratterizzato dal design a due toni, nero e grigio chiaro, mentre le portiere anteriori sono dotate di finiture con placcatura satinata e tocchi di vernice argento scuro satinato.

Il touchscreen capacitivo Hd da 9 pollici è dotato di collegamento allo smartphone per Apple CarPlay e Android Auto tramite Wi-Fi e Usb, riconoscimento vocale, riproduzione musicale Bluetooth e visualizza anche informazioni sullo stato del veicolo. Nuovo, sotto il cofano, anche il motore a benzina 1.2L 3 cilindri di nuova Swift, completamente rinnovato, che combina un maggiore risparmio di carburante e una riduzione delle emissioni, con una coppia più elevata ai bassi regimi per una maggiore reattività e prestazioni complessive.

Il motore è abbinato al sistema ibrido 12 volt che ne migliora le prestazioni. Il sistema ibrido 12 volt converte l'energia cinetica generata in fase di decelerazione, immagazzinandola nella batteria agli ioni di litio, e assiste il motore in fase di accelerazione per una maggiore efficienza dei consumi e una riduzione delle emissioni. Protagonista, come da tradizione Suzuki, il sistema Allgrip Auto, uno dei pilastri della proposta tecnica della casa giapponese, grazie alla quale la trazione integrale automatica si innesta quando rileva una perdita di trazione delle ruote anteriori.

