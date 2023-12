La Peugeot 208 Rallye rinasce in un concessionario svizzero

La Peugeot 208 non ha, o meglio non aveva ancora una variante Rallye, per cui ci ha pensato un concessionario svizzero a realizzare una variante specifica.



In realtà le modifiche sono solamente estetiche, ma comunque suscitano un effetto nostalgia tanto caro agli appassionati.

Cerchi in acciaio, passaruota allargati, livrea bianca, e quelle decalcomanie Peugeot Sport, disseminate in punti strategici della carrozzeria, danno vita ad un look che sicuramente non passa inosservato.

La 208 Rallye realizzata da Garage Hotz SA, in Val de Travers, sfoggia anche una scritta che sottolinea la natura del modello nel montante posteriore. Mentre l'abitacolo vanta cuciture rosse per i sedili grigi, oltre alla scritta Peugeot rossa sul volante.

Il motore è il 1.2 da 100 CV a benzina accoppiato ad una cambio manuale, tutto nel segno della semplicità, come da trazione per questi modelli, e non risultano comunicati sul sito 208rallye.com altri cambiamenti che non siano quelli già citati.

Per cui, al momento, non è dato sapere se l'assetto sia stato rivisto. Per questa operazione nostalgia, che celebra i 40 anni della Peugeot 205 Turbo, il prezzo è di circa 25.500 euro al cambio attuale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA