X K2, fuoristrada inarrestabile del Gruppo DR

Si chiama X K2 il fuoristrada del Gruppo DR destinato a chi percorre strade difficili ma ha bisogno anche di un’auto pratica su strada. Riprende il concetto degli off-road duri e puri, quindi ha una carrozzeria squadrata, un’altezza da terra importante, ma, soprattutto, il telaio a longheroni e la trazione integrale “inseribile” con tanto di ridotte. Lunga poco più di 4,60 metri alta e larga circa 1,90 metri, è imponente, ed ha una carrozzeria che esprime personalità per via dei passaruota sporgenti e del taglio dei gruppi ottici anteriori.

La X K2 non passa inosservata con la grande ruota di scorta esterna che ne sottolinea l’attitudine per i terreni difficili. Prima di impegnarla in un percorso in fuoristrada nei pressi dell’autodromo di Vallelunga, abbiamo avuto modo di guidarla su strada, dove il cambio automatico con convertitore di coppia ed il motore 2 litri turbodiesel da 162 CV le hanno consentito di viaggiare con fluidità, offrendo, nel contempo, una ripresa pronta. Buono anche il raggio di sterzata, mentre l’assetto, pur essendo favorito dall’escursione delle sospensioni, restituisce la sensazione dei tratti stradali che si attraversano per via della tipologia di telaio e delle grandi ruote da 20 pollici.

Pronto il pedale del freno, consistente il volante, rispetto ad altri veicoli del genere, in cui appare spesso troppo leggero. La visibilità ottima in tutte le direzioni aiuta nel fuoristrada, dove la X K2 non conosce limiti. Selezionando la trazione integrale, le ridotte e bloccando i differenziali “elettronicamente”, si produce in passaggi mozzafiato senza indugiare. Anche nelle pendenze più ripide non arretra di un millimetro, e l’altezza da terra di 22 cm le consente di attraversare guadi di 50 cm, mentre gli angoli d’attacco e d’uscita sono, rispettivamente, di 37° e 31°, da vero fuoristrada specialistico.

C’è anche il controllo della velocità in discesa, così ci si concentra esclusivamente su dove mettere le ruote. Nonostante i maniglioni presenti in più punti per tenersi ben saldi, l’abitacolo non rinuncia alla modernità offerta dalla strumentazione digitale e dal grande schermo in stile tablet da 12,3 pollici che si erge sulla plancia. Con tutto di serie, come da tradizione per il Gruppo DR, la X K2 ha un prezzo di 54.500 euro, mentre per avere una livrea specifica attraverso il wrapping, bisogna considerare un esborso ulteriore di 2.500 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA