Callum Skye, l'off-road elettrico ed esclusivo che mancava

Ci volevano la creatività e la competenza di un designer del calibro di Ian Callum - il 'padre' di tante auto tra cui le Jaguar F-Type, F-Pace e i-Pace - per tradurre in realtà un sogno di molti abbienti collezionisti di hypercar e di modelli esclusivi. Cioè quello di poter acquistare un fuoristrada performante, unico e appagante da utilizzare nelle situazioni in cui le GT o le supercar che si possono scegliere nel garage non sono adatte agi itinerari e alle condizioni climatiche.

Lo specialista britannico ha dato forma, attraverso la sua società Callum Design, a questa ipotesi, nella certezza di poter entrare con l'inedito modello Skye nella shopping list di un piccolo ed esigente gruppo di clienti, pronti a sborsare una cifra 'importante' (non è stata ancora comunicata) per possedere un buggy elettrico 4x4 ad alte prestazioni e con possibilità di personalizzazioni dell'esterno e dell'abitacolo. Callum Skye è un veicolo elettrico multiterreno ad alte prestazioni, creato proprio per far vivere straordinarie avventure su strada e fuoristrada. "Che si tratti di viaggi su strade tortuose, paddock erbosi, piste di ghiaia, sabbia incontaminata o paesaggi innevati - afferma Ian Callum - Skye è pronto per offrire divertimento senza restrizioni e senza problemi".

Lungo poco più di 4 metri e particolarmente leggero (i dati tecnici definitivi non sono stati ancora comunicati) lo Skye offre un abitacolo confortevole e raffinato con una disposizione 2+2 posti. Le possibilità di personalizzazione sono praticamente infinite sia dal punto di vista dei materiali ed delle finiture, sia per ciò che riguarda la strumentazione e le dotazioni elettroniche e digitali. "Il Callum Skye affronta un vuoto nel mercato, dando ai clienti più esigenti un mezzo fuoristrada audace, splendidamente progettato, che invita a essere goduto - ha commentato Adam Donfrancesco, direttore tecnico di Callum - perché è un veicolo eccezionalmente capace e con il suo sistema propulsivo a batteria, potrà lasciare un forte segnale nel settore, garantendo di non creare un impatto ambientale negativo".

