Volkswagen ha svelato le prime immagini della ID.7 Tourer

Volkswagen ha svelato le prime immagini della versione station wagon, ancora camuffata, dell'ammiraglia completamente elettrica Id.7. Il nome del nuovo modello, che sarà lanciato in Europa nel corso del 2024, è Id.7 Tourer.

Se il design definitivo sarà svelato nei prossimi mesi, già si sa che sarà la prima station wagon completamente elettrica della casa tedesca, tra spazio in abbondanza e tecnologia all' avanguardia, a cominciare dall'aerodinamica. Come per la 'cugina' berlina ID.7, anche il valore Cx della ID.7 Tourer sarà molto basso, attestandosi sulla cifra di 0,242.

Il design della versione station wagon può essere intuito nonostante la camuffatura Indian summer, ovvero la copertura mimetica basata sulla vernice multistrato della berlina Id.7, svelata da Volkswagen al Ces di Las Vegas all'inizio di quest'anno.

Tanto è lo spazio promesso nell'abitacolo, grazie agli sbalzi corti e al passo lungo. Con cinque persone a bordo, il volume del bagagliaio raggiungerà i 545 litri, caricato fino all' altezza dello schienale del sedile posteriore. Ma se questo viene abbattuto, il volume del vano di carico lungo quasi due metri può salire fino a 1.714 litri.

Come tutti i modelli della famiglia Id., la nuova carrozzeria della Id.7 si basa sulla piattaforma Meb del Gruppo Volkswagen.

I vantaggi del sistema modulare con sbalzi corti e passo lungo vanno a vantaggio degli interni. Il risultato è una station wagon con uno spazio interno particolarmente generoso e un ampio volume del bagagliaio a disposizione.

Come la Id.7, anche la Id.7 Tourer sarà prodotta nello stabilimento Volkswagen di Emden. Dopo la Id.4, la Id.7, è il secondo modello basato sulla MEB ad essere prodotto nel nord-ovest della Germania.



