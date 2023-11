Nuova Škoda Superb, un concreto sguardo verso il futuro

Škoda Superb è nata, ereditando il nome di un modello del 1934, nel 2001. Ed ora. dopo più di 1,6 milioni di esemplari prodotti, questo modello di punta si aggiorna offrendo con la quarta generazione ancora più libertà di scelta nell'ambito dei motori (tre a benzina tra cui un mild-hybrid, due TDI a gasolio e un ibrido plug-in con autonomia elettrica di oltre 100 km) ed anche più elevati livelli di confort e sicurezza.

Quando arriverà nelle concessionarie italiane nella prossima estate - nella sola variante station wagon denominata Combi - Superb si presenterà con una nuova struttura della gamma che prevede sette Design Selection (introdotta per la prima volta con il suv elettrico Enyaq) e una carrozzeria caratterizzata da forme ancora più scultoree e raffinate.





Oltre che per l moderati aumenti in lunghezza e altezza (che hanno migliorato lo spazio interno e hanno portato la capacità del bagagliaio a 690 litri) la nuova Superb si distingue per i gruppi ottici Matrix Led di seconda generazione e per il frontale con calandra ottagonale in cui spicca il rinnovato logo Škoda.

Grazie a una serie di modifiche mirate Super Combi risulta migliorata anche nell'aerodinamica con un valore Cd pari a 0,25 che rappresenta una riduzione del 15% rispetto al modello attuale. I moderati aumenti di lunghezza e altezza hanno ulteriormente migliorato lo spazio interno.

Debuttano in abitacolo gli Škoda Smart Dial (l'azienda gli definisce innovativi ma in parole povere sono i vecchi comandi analogici con rotelle, molto più comodi di quelli touch) per diverse funzioni di confort. L'unica vera novità è che ogni rotella è dotata di un display digitale a colori con un diametro di 32 millimetri.

Presente anche un nuovo schermo indipendente da 13 pollici per l'infotainment che arricchisce il look della plancia. Per la prima volta Superb propone come opzione ail sistema head-up display è proposto come optional, a completare così il Virtual Cockpit da 10 pollici.

Non mancano nuove soluzioni Simply Clever, tra cui spicca la nuova copertura del vano di carico ad azionamento elettrico. In totale sono 28 le soluzioni 'furbe' presenti nella Superb.

"Da oltre 20 anni Superb è l'ammiraglia della gamma Škoda - ha detto nella presentazione Klaus Zellmer, ceo di Škoda Auto - e nella sua quarta generazione continuerà a essere proprio questo, offrendo un design ancora più raffinato e scultoreo, una spaziosità eccezionale e una tecnologia all'avanguardia".

"Ulteriori ottimizzazioni dei propulsori e una migliore aerodinamica garantiscono un'efficienza ancora maggiore. Abbiamo ripensato da zero il propulsore ibrido plug-in e questo ora offre un'autonomia elettrica di oltre 100 chilometri. Gli interni, completamente nuovi, sono ancora più ergonomici e presentano una quantità esemplare di materiali sostenibili". Sei i propulsori previsti, tutti - afferma l'azienda - "altamente efficienti" e con potenze tra 150 e 265 Cv. Tra questi spicca un motore a benzina 1.5 TSI con tecnologia mild-hybrid - novità assoluta per il modello - e l'unità ibrida plug-in di ultima generazione che eroga una potenza di sistema di 204 Cv e consente un'autonomia elettrica di oltre 100 km.

Completano la gamma due benzina 2.0 TSI e due diesel 2.0 TDI, accoppiati alla trazione integrale di serie nelle versioni più potenti. Tutte le Superb sono dotate di cambio DSG e, come equipaggiamento opzionale, è disponibile il sistema di controllo della dinamica DCC Plus che offre risposte più rapide e una gamma più ampia di regolazioni delle sospensioni.

