Svelata 296 Challenge, la nona vettura per il Ferrari Challenge

Derivata dalla 296 GTB e ispirata alla GT3, la Ferrari 296 Challenge a partire dalla stagione 2024 diventerà il nono modello utilizzato dalla Casa di Maranello nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, campionato monomarca giunto alla sua 32/ma edizione. La 296 Challenge è stata presentata ufficialmente durante le Finali Mondiali Ferrari in corso di svolgimento all'autodromo del Mugello.

"Per la prima volta nella storia del campionato monomarca la nuova Ferrari 296 Challenge - ha detto Andrea Mladosic, responsabile del Ferrari Challenge - adotta un propulsore V6 di 2992 cc, mentre in precedenza tutti i modelli che erano stati protagonisti della serie erano mossi da un motore V8. Il principale cambiamento rispetto alla 296 GTB, ma in linea con la 296 GT3 - ha aggiunto - riguarda il propulsore che è stato de-ibridizzato, eliminando il motore elettrico e la batteria ad alto voltaggio per ridurre il peso. Il motore è stato spinto al limite dei 700 Cv, raggiungendo una potenza specifica record per una vettura Ferrari di derivazione stradale (234 Cv/l)".





Sul fronte aerodinamico, invece, la 296 Challenge adotta soluzioni derivate dalla 296 GT3 che - ha sottolineato Manuela Cecconi, responsabile sviluppo delle vetture non omologate - "hanno permesso di raggiungere valori di carico verticale estremi e senza precedenti. A questo risultato contribuiscono l'inedito l'S-Duct che convoglia l'aria verso il radiatore centrale per uscire attraverso uno sfogo sul cofano, il layout dell'ala posteriore a 'collo di cigno' (un altro elemento che richiama il lavoro già svolto per la 296 GT3), e una serie di dispositivi che massimizzano la stabilità del carico aerodinamico al variare delle condizioni di assetto".

Altra importante novità riguarda l'impianto frenante che è stato completamente riprogettato. "Abbiamo adottato per la prima volta i dischi CCM-R PLUS, tecnologia derivata dalle applicazioni sportive più estreme - ha affermato Manuela Cecconi - e con l'introduzione di questa innovazione, insieme all'evoluzione per l'utilizzo in pista dell'ABS EVO Track adottato sulla 296 GTB, abbiamo raggiunto un livello di performance e ripetibilità della frenata inimmaginabile finora.

La vita utile del disco CCM-R PLUS - ha continuato - arriva a circa tre volte rispetto al precedente, senza perdita prestazionale nell'intero arco d'impiego dello stesso. Il sistema di controllo ABS EVO Track brake-by-wire è stato specificamente evoluto sulla 296 Challenge nell'ottica dell'utilizzo specifico su pista. A questo contribuiscono anche i nuovi pneumatici Pirelli che sono stati appositamente sviluppati per questo modello. La 296 Challenge - ha aggiunto Cecconi - è così in grado di migliorare di ben 2'' il tempo sul giro registrato all'Autodromo internazionale del Mugello rispetto alla 488 Challenge Evo".

Per quanto riguarda l'aerodinamica gli interventi degli ingegneri della Ferrari hanno permesso alla 296 Challenge di generare oltre 870 Kg di carico verticale alla velocità di 250 km/h, con l'ala nella posizione di massima incidenza (ci sono ben 7 regolazioni). L'incremento di carico verticale è quindi del 18% rispetto alla 488 Challenge Evo. Il carico sull'asse anteriore viene generato in gran parte da splitter e parte anteriore del fondo, mentre l'aerodinamica della zona posteriore è dominata dall'ala fissa a incidenza regolabile.

Fra le curiosità, è possibile prevedere l'installazione del sedile passeggero nel caso in cui si voglia avere la possibilità di avvalersi del supporto in pista di un istruttore o per far vivere a un ospite l'emozione di un giro di pista a bordo della 296 Challenge. Il sedile passeggero può essere facilmente rimosso per riportare la vettura in condizione di gara.

La 296 Challenge farà la propria apparizione a partire dalla stagione 2024 quando la vettura sarà protagonista del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli nelle serie internazionali Europe e North America. Dal 2025 è atteso il debutto anche nelle serie nazionali UK e Japan. La 296 Challenge, che sarà posta in vendita a 390 mila euro iva compresa, rappresenta il nono modello nella storia del monomarca del Cavallino Rampante e nel corso di questi anni è stata preceduta dalla 348 Challenge (1993-95), F355 Challenge (1995-2001), 360 Challenge (2000-2006), F430 Challenge (2006-2011), 458 Challenge (2011-2013), 458 Challenge Evo (2014-17), 488 Challenge (2017-2019) e 488 Challenge Evo (2020-).



