Toyota con quattro concept al Japan Mobility Show

Al Japan Mobility Show 2023, Toyota presenta diverse novità sotto forma di concept come il Suv FT-3e e la sportiva FT-Se.

Il primo contribuirà al raggiungimento della neutralità carbonica, visto che consente il trasferimento di energia dal veicolo all'ambiente circostante. La seconda si propone di traslare l'esperienza maturata nelle competizioni in un prototipo che rappresenta l'auto sportiva del futuro. La presenza delle componenti principali in comune tra le due auto è indicativa di una progettazione tesa ad una produzione carbon neutral.





Entrambe le proposte hanno un design contraddistinto da linee semplici e pulite come quelle dei concept Land Cruiser Se ed Epu: ovvero la visione Toyota del Land Cruiser e del pick-up che verranno.

La Land Cruiser elettrica sotto forma di prototipo vanta tre file di sedili e la presenza del telaio monoscocca, per offrire maneggevolezza e reattività senza trascurare le qualità in off-road.

Il concept elettrico con il cassone si basa sempre su di un telaio monoscocca, presenta una carrozzeria a doppia cabina, ed una zona di carico versatile.

