Niagara Concept, l'arma Renault per i mercati internazionali

Il concept Niagara, mostrato in anteprima mondiale a Rio de Janeiro in occasione dell'evento International Game Plan 2027, s'identifica con l'offensiva extraeuropea di Renault che prevede il lancio di 8 nuovi modelli entro il 2027 e - come ha detto Gilles Vidal, vicepresidente Renault design - incarna lo stile della futura gamma internazionale del brand". Con Niagara Concept, Renault apre un nuovo capitolo della sua storia sui mercati internazionali, "portando una ventata di aria fresca e modernità".





Dotato di una forte personalità e di linee 'esuberanti' e moderne, Niagara preannuncia lo stile di un suv / pick-up che farà parte della futura gamma di veicoli basata sulla nuova piattaforma modulare del Gruppo che costituirà una delle basi per questa offensiva.

Con le sue curve generose e i dettagli cesellati, questa visione incarna i valori di Renault e riflette il suo nuovo linguaggio stilistico, al contempo emozionale e tecnologico. La calandra è robusta e contemporanea, fortemente scolpita e caratterizzata da un esclusivo effetto 3D e dalla scritta Renault per esteso (con una finitura di tipo pixel art) che sostituisce la tradizionale Losanga.

Il frontale di Niagara è caratterizzato anche da prominenti slitte di protezione, che spiccano per effetto dell'altezza libera dal suolo accentuata, delle sospensioni a corsa lunga e degli ampi angoli di dosso.

Renault Niagara mostra subito tutto il suo potenziale per affrontare le condizioni stradali più estreme. E racchiude anche i codici più eloquenti del mondo dei pick-up con le spalle larghe che accompagnano i contorni della scocca, evidenziando la robustezza del veicolo. Nella parte posteriore, il tetto spiovente seguito dall'inclinazione pronunciata del montante del finestrino conferiscono dinamicità e sportività.

Anche la veste grafica sottolinea la versatilità del veicolo: il verde rimanda all'avventura, il giallo alla sportività, il grigio chiaro alla tecnicità, il tutto su uno sfondo nero che evoca potenza. Basata sulla nuova piattaforma super-flessibile del Gruppo Renault, Niagara Concept ha una motorizzazione efficiente, grazie alla tecnologia E-Tech Hybrid 4x4 e ad un duplice adattamento tecnico.

Da una parte spicca il passaggio alla motorizzazione mild hybrid advanced (48 V) che è collocata tradizionalmente sotto al cofano anteriore. Dall'altra Niagara Concept utilizza un motore elettrico supplementare nel retrotreno per ottenere la trazione integrale e garantire le migliori prestazioni in fuoristrada.

Da notare che questa motorizzazione mild hybrid advanced (48 V) permette di compiere la metà dei percorsi quotidiani in modalità 100% elettrica, con una significativa riduzione delle emissioni di CO2.

