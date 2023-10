Renault Kardian, B-suv strategico per strategia extraeuropea

Il lancio di Kardian, il suv compatto che è stato svelato oggi nel corso della conferenza sui piani industriali e di prodotto che Renault ha tenuto a Rio de Janeiro, segna un'ulteriore tappa del piano strategico Renaulution voluto dal ceo Luca de Meo.

Come è stato precisato nell'evento Kardian si identifica addirittura con l'inizio della fase di 'Rinascimento' che Renault ha programmato per crescere nei mercati extraeuropei. Questo nuovo modello è il primo di una futura gamma di veicoli destinati a oltrepassare i confini, illustrando la nuova strategia del marchio fuori dall'Europa. Progettato il più vicino possibile alle aspettative dai mercati locali e frutto di una stretta collaborazione tra i team dei Paesi in cui Renault ha radici storiche e i team del Technocentre, questo modello sarà inizialmente disponibile in America Latina, per poi fare il suo ingresso in altri Paesi fuori dall'Europa.

Renault Kardian è un suv compatto e urbano del segmento B. Il tipico Dna Renault è al centro del suo design, sia nello stile che nelle finiture e nell'equipaggiamento. Sul frontale spicca la nuova identità del brand con il logo New R e una firma luminosa evoluta. Nella sua modernità Kardian si distingue per innovazioni e servizi solitamente riservati al segmento superiore.

E' il caso dei cerchi da 17 pollici, della consolle alta con leva del cambio 'e-shifter' e delle regolazioni Multi-Sense che intervengono sulla guida e sull'atmosfera a bordo. Quest'ultima è anche personalizzabile con 8 mood luminosi. Renault Kardian è inoltre dotata di 6 airbag, 13 sistemi di assistenza alla guida (Adas) compreso l'avviso di angolo cieco e la telecamera multivisione.

Il nuovo B-suv inaugura l'impiego della piattaforma modulare e ultra versatile del Gruppo Renault, che consentirà di sviluppare un'ampia varietà di modelli per numerosi mercati extraeuropei. Al momento del lancio in Sudamerica, Kardian sarà dotato di un'innovativa combinazione tra un motore 3 cilindri 1.0 litri turbocompresso da 125 CV e 220 Nm di coppia e un cambio automatico a doppia frizione EDC.

Renault avvierà la produzione della Kardian nello stabilimento di Curitiba (Brasile). In secondo luogo, grazie all'agilità e alla flessibilità del sistema industriale, sarà prodotto nello stabilimento di Casablanca in Marocco.



