Ford brevetta misura autonomia Ev usati in pista e off-road

Molte Case automobilistiche sono impegnate nello sviluppo e nel lancio di nuovi modelli elettrici. Lavorano costantemente per sviluppare nuove tecnologie per migliorare l'esperienza da parte degli utenti e superare alcune criticità esistenti.

Tra queste c'è Ford che - secondo quanto risulta da una registrazione presso l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti - ha sviluppato un sistema adattivo di previsione che permetterà di stimare con più precisione l'autonomia residua durante attività diverse della normale circolazione, come la guida fuoristrada o le attività in pista.

Originariamente depositato da Ford Global Technologies il 17 novembre 2021 iil brevetto è stato appena registrato (pubblicazione il 15 ottobre 2024) con il numero di serie US 12115880 B2. Intitolato "Sistemi e metodi di monitoraggio dei veicoli elettrici a batteria per l'uso in pista e fuoristrada".

ll documento fotografa le problematiche dei collaudi e della definizione dei sistemi di monitoraggio delinea una nuova visione di ciò che la tecnologia può offrire. Si tratta di inediti sistemi di previsione adattivi per studiare enormi quantità di dati di bordo.

Esaminando parametri come le condizioni della pista, le lunghezze dei rettilinei e i cambiamenti di traiettoria, il sistema può utilizzare i dati memorizzati dall'auto e i parametri richiesti al conducente per fornire una stima più accurata dello stato di carica dopo una sessione in pista.

Egualmente per l'off-road occorre tenere conto di altre specifiche valutazioni.

Gli schemi presenti nel brevetto mostrano che il sistema potrebbe funzionare anche con gli ibridi, ma - come spesso accade con le richieste e le successive registrazioni - il tutto non significa che tale tecnologia verrà effettivamente messa in produzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA