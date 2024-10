Partnership Hyundai e Waymo per sviluppo guida autonoma

I sistemi di guida autonoma di Waymo saranno a breve testati sulle crossover elettriche Hyundai Ioniq 5 che, in un secondo tempo, entreranno in servizio nella flotta Waymo One che già oggi offre negli Stati Uniti vetture a noleggio con autopilota. La novità rientra nell'accordo di collaborazione pluriennale firmato dall'azienda di Google leader nelle tecnologie intelligenti legate alla mobilità e il gruppo coreano dell'automotive.

Obiettivo della partnership, si legge nella nota diffusa dalla multinazionale orientale, è "offrire ai clienti un'esperienza di guida autonoma sicura e conveniente. Nella prima fase di questa collaborazione, le aziende integreranno la tecnologia completamente autonoma di sesta generazione di Waymo - denominata Waymo Driver - sul crossover Hyundai 100% elettrico Ioniq 5, che verrà aggiunto alla flotta Waymo One".

Hyundai prevede di realizzare un numero significativo di vetture equipaggiate con autopilota, per supportare anche la crescita di Waymo one, per questo ha deciso che le Ioniq 5 destinate a tale flotta saranno assemblate nel suo impianto sta tunitense Hmgma, sito in Georgia. Le vetture prevederanno modifiche specifiche sia di hardware sia di software. Entro la fine del 2025 saranno avviati i primi test su strada e, in seguito, gli esemplari saranno messi a disposizione della realtà americana che offre servizi di noleggio con auto a guida autonoma a San Francisco, nell'area metropolitana di Phoenix, a Los Angeles e Austin.

"Hyundai e Waymo condividono la visione di migliorare la sicurezza, l'efficienza e la praticità con cui le persone si muovono - ha dichiarato José Muñoz, presidente e Global Coo di Hyundai Motor Company e presidente e Ceo di Hyundai Motor North America -. La rivoluzionaria tecnologia di Waymo sta migliorando la sicurezza stradale in tutti i luoghi in cui opera e Ioniq 5 è il veicolo ideale per aumentare ulteriormente il livello. Il team del nostro nuovo stabilimento di produzione è pronto a destinare un numero significativo di veicoli alla flotta Waymo One, che continua a espandersi. È importante sottolineare che questo è il primo passo della nostra partnership e che stiamo attivamente esplorando ulteriori opportunità di collaborazione".

