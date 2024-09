Renault-Bruitparif insieme per miglioramento acustico su strada

Il Gruppo Renault e Bruitparif uniscono le forze per contribuire al miglioramento acustico delle strade per migliorare la salute pubblica e ridurre l'impatto ambientale dei veicoli.

L'obiettivo è mappare il reale stato acustico delle strade di Parigi, della sua tangenziale e della regione ×le-de-France utilizzando la tecnologia Apache, sviluppata e brevettata degli ingegneri del Gruppo Renault.

A seguito di una sperimentazione condotta nel 2023 nell'agglomerato di Saint-Quentin-en-Yvelines, in Francia, i due gruppi hanno siglato una partnership per realizzare la prima mappa reale dello stato acustico delle strade della regione Ile-de-France.

Dotate di sensori e del box Apache sviluppato dagli ingegneri del Gruppo Renault, una trentina di Megane E-Tech misureranno con precisione per due anni i livelli sonori delle strade su cui circoleranno seguendo gli spostamenti dei rispettivi proprietari. L'intensità del rumore delle strade rispecchia il loro stato di deterioramento, per quanto non visibile.

Disporre di una mappa dettagliata dell'acustica delle strade consentirà agli enti locali di acquisire una maggiore conoscenza dello stato reale della rete viaria di cui sono responsabili e di monitorarne l'evoluzione. Con la tecnologia Apache, sviluppata e brevettata dagli ingegneri del Gruppo Renault, il veicolo diventa un sensore. La misurazione avviene automaticamente e semplicemente nel traffico reale. Il box Apache registra i dati raccolti e li trasmette ad un server dedicato. La rielaborazione delle informazioni, insieme ad altri dati come l'affluenza e la sensibilità delle zone attraversate (abitazioni, ospedali, scuole, ecc.), consente di elaborare una mappa esaustiva e reale dello stato acustico delle strade dell'Ile-de-France per aiutare gli enti locali ad elaborare le loro strategie di ripristino del manto stradale.



