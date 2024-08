AirConsole, i videogame salgono a bordo delle auto VW

Volkswagen ha annunciato l'intenzione di rendere disponibile sulle sue auto, a partire da settembre, la piattaforma di videogiochi AirConsole. È quanto rivela il sito straniero motorauthority.com precisando che, stando alle indiscrezioni, i primi destinatari di questa tecnologia di bordo saranno i veicoli elettrici ID.3, ID.4, ID.5 e ID.7, nonché le ultime versioni di Golf, Passat e Tiguan. Inizialmente, però, la funzione sarà disponibile solo in alcuni Paesi europei, nessun riferimento è stato fatto nei confronti del mercato degli Stati Uniti.

AirConsole è già disponibile sulle vetture di un'altra casa automobilistica, la Bmw. La piattaforma di gioco consente agli occupanti di giocare con i videogiochi mentre si trovano all'interno dell'abitacolo. La piattaforma di gioco consente di giocare sullo schermo dell'infotainment del veicolo, anche in formato multi-player, utilizzando uno smartphone collegato come controller. Il sistema funziona solo quando il veicolo è fermo, il che lo rende un'opzione ideale per i proprietari di veicoli elettrici, in quanto può tenere occupati i passeggeri durante le sessioni di ricarica.

AirConsole è un'applicazione sviluppata dalla società svizzera N-Dream. Secondo il suo sito web, ha 137 giochi attualmente disponibili, alcuni dei quali sviluppati esclusivamente per la piattaforma. Si tratta di giochi gratuiti, ma esistono anche abbonamenti che offrono vantaggi, come la possibilità di connettersi ad altri giocatori, saltare le interruzioni pubblicitarie, offrire un portafoglio più ampio di titoli e altro ancora.

