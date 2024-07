Gomme, Nokian punta su lignina al posto del nero carbone

I finlandesi della Nokian Tyres hanno siglato un accordo di collaborazione con i connazionali di Upm per la produzione di un materiale innovativo a base di Lignina destinato a sostituire in percentuale crescente il nero carbone nella mescola dei loro pneumatici. Questa componente, completamente rinnovabile si chiama Upm BioMotion RFF, ed è stata brevettata dal Costruttore scandinavo per l'impiego nelle gomme.

Svelato alla Conferenza dell'Industria Tedesca della Gomma DKT 2024 di Norimberga, il prototipo del nuovo Nokian Tyres Green Step Ligna prevede la sostituzione di tutto il nero carbone di origine fossile presente sui fianchi con la nuova componente green.

Attualmente il nero carbone viene utilizzato come filler rinforzante negli pneumatici, per migliorarne proprietà quali resistenza e resilienza, con una componente per il costruttore finlandese di circa il 30%. "Secondo i primi test di laboratorio - sottolineano da Nokia -, Upm Biomotion Rff presenta caratteristiche superiori".

Dalla fase di prototipazione nei prossimi mesi si passerà ai test più approfonditi per impieghi produttivi che includeranno verifiche su prestazioni, sicurezza e impatto ambientale. La lignina necessaria sarà prodotta da Upm Biochemicals nella bioraffineria tedesca di Leuna, attualmente in fase di completamento.

"Questo pneumatico di nuova concezione - sottolinea Teemu Soini, vice presidente Innovazioni e Sviluppo di Nokian Tyres - segna un passo avanti verso l'uso di materiali rinnovabili non solo per noi, ma per l'intero settore. Con la prototipazione di questo materiale rinnovabile nei nostri pneumatici, puntiamo a stabilire nuovi standard di responsabilità ambientale. Già dal 2022, una parte del nero carbone utilizzato da Nokian Tyres proviene da materiali riciclati. Consideriamo la lignina come una promettente alternativa rinnovabile al tradizionale nero carbone e, in futuro, speriamo che integrino una quota crescente di contenuto riciclato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA