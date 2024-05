La nuova Nissan Qashqai è sempre più connessa

Con un nuovo video ufficiale Nissan racconta le potenzialità della nuova Qashqai, un'auto sempre più connessa con la rete e con il guidatore. La vettura riconosce chi si sistema al volante, in base a come regola il sedile, i retrovisori, e consente di gestire da remoto anche gli elettrodomestici, per cui si integra con la vita del suo proprietario. Inoltre, porta per la prima volta i servizi di Google Automotive su una Nissan, come Google Maps integrato nella vettura, che offre la visualizzazione delle mappe anche attraverso il quadro strumenti digitale. Tra le altre funzioni consentite dall'integrazione con Google troviamo la regolazione della temperatura interna, o l'invio di un messaggio, tanto per citarne alcune. Con l'intellingent speed assist, poi, la vettura può indicare al conducente quando supera i limiti di velocità attraverso avvisi visivi ed acustici che possono essere anche disattivati.

Mentre l'around view monitor ora offre una visione a 360° dell'auto in 3D, per cui è più preciso, sfrutta il grandangolo per monitorare meglio gli incroci a T, e vanta anche la funzione cofano trasparente. Infine, la nuova Qashqai è allineata alla vita frenetica di oggi, tanto da offrire un promemoria sullo smartphone per verificare se l'auto sia stata effettivamente chiusa e consente, eventualmente, la chiusura a distanza di porte, finestrini e bagagliaio. Ma non è tutto, perché attraverso il sistema di monitoraggi dei veicoli rubati permette al proprietario di localizzare e rintracciare la vettura.

