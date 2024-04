Negli Usa Ford s'impegna a ridare vita ai motori termici

Mentre alcune Case automobilistiche presenti negli Stati Uniti hanno dichiarato di voler abbandonare lo sviluppo dei motori termici, i cosiddetti Ice, Ford si sta impegnando nello sviluppo di motori a combustione ancora più puliti. Lo svela un brevetto che la Casa di Dearborn ha depositato con il numero US 11.913.394 B1 lo scorso 27 febbraio 2024 all'United States Patent and Trademark Office (Uspto) per 'riutilizzare la pressione e il soffiaggio della ventilazione positiva del basamento (Pcv) trasformandolo in una forma di pre-combustione prima della normale fase di accensione del carburante'.

La soluzione proposta Ford evidenzia un disegno della precamera per ottenere una combustione del cosiddetto blow-by più completa. Meno fumi e fanghi nella presa d'aria - dove di solito si fa ritornare la ventilazione del basamento - significano valvole più pulite, zero incrostazioni nello scarico, una combustione più pulita e quindi emissioni e consumi più bassi.

Dato che le normative sulle emissioni dei motori a combustione interna sono sempre più severe, la riduzione dei contaminanti emessi dallo scarico è fondamentale - si legge su CarBuzz che ha riportato la notizia - quando si tratta di proteggere il futuro dei motori a combustione interna.

Negli attuali motori - che gestiscono il blow-by attraverso una valvola Pcv, il suo intasamento può causare un accumulo di pressione all'interno del sistema. E una volta che il contenitore dei sedimenti di scarico viene sovraccaricato, i fumi non possono andare da nessuna parte se non nell'ambiente.

Il brevetto Ford - che potrebbe debuttare nei prossimi aggiornamenti della Mustang e del pick-up F-150 con motori V8 - punta a trasformare il processo di spurgo da una forma 'sorprendentemente inefficiente di mantenimento delle emissioni' in un ciclo di combustione controllata. Ciò consentirebbe potenzialmente in questa fase di pre-combustione di regolare i rapporti aria-carburante per sfruttare appieno l'energia potenziale che si trova nel contenitore dei sedimenti di scarico. Il 'combustibile' sporco viene infatti semplicemente rimescolato con più carburante e aria, con il risultato aggiuntivo - secondo Ford - di accelerare il processo di spurgo del contenitore stesso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA