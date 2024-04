Hyundai e Kia evolvono il robot per consegne DAL-e Delivery

Nuovo design e tecnologia evoluta per DAL-e Delivery, il robot di consegna di Hyundai e Kia che entrerà in servizio al nuovo Factorial Seongsu di IGIS Asset Management di Seul nel secondo trimestre di quest'anno.

Partendo dalle conoscenze acquisite dal precedente progetto, i due brand l'hanno aggiornato al fine di garantire servizi di consegna rapidi e affidabili. Infatti, allo scopo di migliorarne la stabilità, DAL-e Delivery, che si basa su quattro moduli Plug & Drive, combinando un motore con sistemi di sterzo, sospensione, frenata e sensori di riconoscimento ambientale, presenta la forma di una colonna squadrata con angoli arrotondati e sensori integrati in maniera quasi invisibile. Il robot in questione, contraddistinto dal design elegante, è capace di raggiungere una velocità di 1,2 m/s, con i moduli PnD indipendenti combinati con una tecnologia di guida autonoma avanzata per riconoscere gli ostacoli e navigare facilmente in aree congestionate.

Oltre ad avere sospensioni migliorate, DAL-e Delivery vanta anche dimensioni più contenute ed uno spazio di carico maggiore capace di contenere fino a 16 tazze di caffè e di trasportare articoli di peso fino a 10 kg. Grazie alla guida autonoma, questo robot riesce a muoversi per tutti i piani di un edificio, sfruttando porte ed ascensori per garantire un servizio di consegna rapido che sfrutta la tecnologia avanzata di identificazione facciale per riconosce il destinatario con una precisione del 99,9%.



