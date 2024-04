Alfa Romeo Milano, soluzioni high tech a misura di 'pilota'

È una vera Alfa Romeo che interpreta in chiave terzo millennio quella tradizione di eccellenza nell'ingegneria e nello sviluppo (merito anche della storica capacità dei collaudatori) che la posiziona ai massimi livelli tra le auto del Biscione.

La compatta Milano è tutto questo. Lo fa aggiungendo alle prerogative meccaniche che generano il 'carattere' da Alfa - come l'assetto sportivo, lo sterzo diretto, l'impianto frenante sovradimensionato e perfino il differenziale anteriore autBloccante Torsen che, nella Milano Elettrica, è una prima mondiale - anche l'utilizzo esteso di software specifico e della massima connettività.





Il risultato è che la compatta del Biscione riesce ad esaltare le sensazioni del guidatore, che è (e rimane) al centro del progetto. Lo ribadisce anche la presenza nella versione Ibrida di questo modello 'd'ingresso' del sistema Dna che regola le risposte della vettura in funzione delle esigenze di guida e della situazione del traffico.

La modalità Dynamic, che attiva specifiche calibrazioni dello sterzo e dell'acceleratore, Alfa Romeo offre le massime prestazioni e piacere di guida. La modalità Natural è pensata per l'utilizzo quotidiano attraverso un curato bilanciamento tra prestazioni e confort.

La modalità Advanced Efficiency è infine calibrata per ottenere la massima efficienza energetica riducendo i consumi senza influenzare il piacere di guida. Infine, solo sulla Milano Ibrida Q4, il sistema Dna propone una quarta modalità (denominata appunto Q4) per regolare il funzionamento e le risposte in condizioni di scarsa aderenza.

Così come il design della nuova compatta che, ispirandosi alle icone Alfa del passato, crea un'autentica connessione emotiva tra il pilota e la vettura, lo fanno anche l'elettronica e le soluzioni digitali progettate per incrementare sicurezza e confort, senza mettere in secondo piano l'uomo e le sue sensazioni.

Milano, a questo scopo, è dotata di tecnologie connesse avanzate come (nella Elettrica) il sistema EV-Routing che è integrato nel navigatore e gestisce, in modo automatico e senza pensieri per il guidatore, le necessità di ricarica.

Basta solo impostare la destinazione desiderata, sarà il sistema di navigazione a calcolare automaticamente le eventuali soste di ricarica presenti lungo il percorso, dando accesso ad oltre 600 mila colonnine, la rete più estesa in Europa grazie a Free2move Charge.

Grazie al monitoraggio in tempo reale del traffico, della carica batteria e dello stile di guida, EV-Routing permette di vivere un'esperienza al volante di Milano Elettrica che è libera dall'ansia della ricarica e che permette, invece, di concentrarsi sulla guida e sulle emozioni.

Le dotazioni high tech di Milano propongono, oltre al 'co-pilota' virtuale sempre disponibile - che è l'assistente Hey Alfa, che sfrutta l'intelligenza artificiale Chat GPT - i molti vantaggi contenuti nella suite di servizi connessi Alfa Connect Services. Questo strumento, grazie alla tecnologia OTA (Over The Air) permette ad esempio di utilizzare mappe (e release del software vettura) sempre aggiornate.

Tra le diverse funzionalità spicca My Navigation che comprende le applicazioni per la ricerca della destinazione e dei punti di interesse (POI) a distanza e gli avvisi in tempo reale sulle condizioni traffico, meteo e autovelox. Attraverso l'applicazione smartphone My Alfa Connect, il guidatore può inoltre interagire con la sua Milano attraverso My Remote. Sono compresi servizi come il controllo a distanza via smartphone alcune funzionalità della propria vettura (apertura/chiusura porte, lampeggio luci).

Ma che permette anche di localizzarla il veicolo e - funzione molto utile se si presta l'auto a un figlio o ad un amico - di controllare a distanza parametri come velocità e area di transito, con la possibilità di essere avvisati nel caso in cui non siano rispettati.

L'edizione Milano Speciale (Ibrida ed Elettrica) a chi vuole ancora di più offre di serie la guida autonoma di livello 2, il navigatore connesso, la telecamera posteriore a 180 gradi, il portellone elettrico hands free ed il sistema keyless con tecnologia proximity access.

Nella versione a batteria di Milano Speciale è inoltre presente un caricatore di bordo trifase da 11 kW per garantire le massime prestazioni di ricarica in ogni situazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA