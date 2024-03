Nasce SDVerse, rivoluzionario marketplace per software auto

Il Gruppo francese Valeo, uno dei maggiori produttori al mondo di componentistica, lancia una inedita iniziativa - definita lo 'sportello unico per il software automobilistico e per gli algoritmi' - ideato e in fase di realizzazione assieme ai partner General Motors, Magna e il fornitore di servizi IT Wipro. Il progetto - che è stato chiamato SDVerse - prevede di lanciare una piattaforma di intermediazione di software, così da unire competenze e capacità di più soggetti esperti. A progetto anche aderito Renault Ampere, Fev, Forvia, HL Mando, NXP Semiconductors e TTTech Auto.

L'obiettivo, precisa una nota, è quello di rivoluzionare il processo di approvvigionamento di software automobilistico, per diventare meno costoso e per ridurre i tempi di sviluppo, fornendo tutti gli algoritmi necessari per i cosiddetti 'veicoli definiti dal software' ed impiegare così un numero più limitato di sviluppatori.

Secondo Harmeet Chauhan, responsabile globale di Wipro Engineering Edge, il progetto SDVerse potrebbe anche risolvere il fatto che nei prossimi anni, a fronte del raddoppio del mercato del software automobilistico in questo decennio, non vi sarà un numero sufficiente di sviluppatori disponibili.

"Dobbiamo tutti chiederci come possiamo offrire più rapidamente a che acquista le auto - afferma Dan Nicholson vicepresidente di GM per le iniziative tecnologiche strategichefunzioni uniche e realmente differenzianti. In quanto attore protagonista nell'ambito del software guidato dal mercato, SDVerse dovrebbe essere uno "sportello unico per software per sistemi embedded" che offra accesso all'innovazione, riduca i costi e aiuti a implementare più rapidamente nuove soluzioni".

SDVerse punta a diventare un mercato indipendente B2B per l'acquisto e la vendita di software automobilistico disponibile per tutti gli Oem, i fornitori e qualsiasi altra azienda con offerte e strumenti software pertinenti. Ulteriori informazioni sul progetto verranno diffuse - si legge nella nota - in un evento inaugurale in live streaming giovedì 4 aprile.

