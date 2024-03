Stellantis è pronta a lanciare MyTasks per gestori di flotte

Si chiama MyTasks lo strumento che Stellantis è pronta a lanciare e che consentirà ai gestori di flotte di comunicare con i conducenti, di assegnare incarichi e di aggiornare lo stato di un'attività in tempo reale direttamente dal sistema di infotainment del veicolo.

MyTasks è prezioso sia per i conducenti sia per i gestori di flotte. Grazie a MyTasks, infatti, le distrazioni al volante vengono drasticamente ridotte perché i conducenti non avranno più bisogno di guardare lo smartphone. I vantaggi per i gestori di flotte si traducono sia livello di sicurezza sia di efficienza, grazie per esempio ai risparmi sull'acquisto di accessori aftermarket.

L'app è un'interfaccia brevettata, che consente la comunicazione tra gestore della flotta e conducenti e sfrutta i vantaggi delle funzionalità e degli aggiornamenti over-the-air.

Proprio grazie a un aggiornamento OTA, MyTasks sarà utilizzabile anche sui veicoli Stellantis già in circolazione, purché dotati di tecnologia di comunicazione e di unità di infotainment compatibili.

MyTasks consente ai gestori di flotte o agli spedizionieri di assegnare incarichi o modificare la pianificazione giornaliera delle attività di singoli conducenti direttamente tramite un portale online. I conducenti riceveranno in tempo reale una notifica degli incarichi assegnati, tramite messaggio pop-up sullo schermo del sistema di infotainment del veicolo.

"MyTasks è uno strumento innovativo, frutto della nostra attenzione verso le esigenze del cliente - ha dichiarato Yves Bonnefont, chief software officer di Stellantis -. Efficienza e sicurezza sono requisiti fondamentali per i nostri clienti B2B, che devono gestire conducenti e flotte. Grazie alle funzioni integrate nei sistemi di bordo dei veicoli riusciamo sia a ridurre i rischi di distrazione al volante sia a fornire informazioni utili a facilitare il lavoro ai nostri clienti".





