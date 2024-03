Volvo introduce il nuovo sistema Accident Ahead Alert

Con il nuovo sistema Accident Ahead Alert viene introdotta un'altra funzione di sicurezza connessa a bordo delle auto Volvo. Per la prima volta, le auto sono in grado di avvisare i conducenti, direttamente, della presenza di incidenti sul percorso, utilizzando i dati in tempo reale provenienti da un centro di controllo del traffico.

Il sistema, che sarà disponibile sulle auto Volvo compatibili in Europa, a cominciare dalla Danimarca, ha l'obiettivo di aiutare gli automobilisti a evitare le collisioni e la congestione del traffico causata da un incidente avvenuto lungo il tragitto ed è stata concepita in modo da avvisare istantaneamente il guidatore di eventuali incidenti stradali avvenuti fino a qualche centinaio di metri più avanti.

I dati di posizionamento sono forniti dalle autorità nazionali preposte alla viabilità e da altre automobili compatibili, a cominciare dalle altre vetture Volvo.

"Utilizzando la nostra innovativa tecnologia di sicurezza connessa - ha commentato Åsa Haglund, responsabile del Centro Sicurezza di Volvo Cars - il sistema Accident Ahead Alert aiuta i conducenti Volvo a evitare spiacevoli sorprese, contribuendo al contempo a rendere le strade più sicure per tutti".

La tecnologia di sicurezza connessa di Volvo Cars, introdotta per la prima volta nel 2016, utilizza il cloud della casa automobilistica e si basa su dati forniti in tempo reale. La tecnologia consente alle auto Volvo di comunicare tra loro e di avvisare i conducenti di condizioni stradali critiche e di pericoli nelle vicinanze.

Per il futuro è in programma anche l'integrazione di altri dati sul traffico condivisi da altri partner dell'ecosistema europeo Data for Road Safety, tra cui i centri nazionali di controllo del traffico di altri paesi e le auto di altri produttori.



