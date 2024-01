Hyundai e Kia lavorano sull'Active Air Skirt

Si chiama 'Active Air Skirt' (AAS), la tecnologia presentata da Hyundai e Kia che riduce la resistenza aerodinamica durante la guida ad alta velocità, per migliorare l'autonomia e la stabilità dei veicoli elettrici. In pratica, gestisce il flusso d'aria sotto al paraurti anteriore e controlla la turbolenza generata intorno alle ruote, attivandosi a seconda dell'andatura del veicolo. Nello specifico, l'AAS è installato tra il paraurti anteriore e le ruote anteriori, e rimane nascosto fino alle velocità superiori agli 80 km/h, quando si attiva per contrastare l'effetto della resistenza aerodinamica. Una tecnologia particolarmente importante per i veicoli elettrici, per i quali si cerca di ottenere la migliore autonomia possibile con una singola carica, e per i quali l'aerodinamica acquista ulteriore importanza anche per ridurre la rumorosità. Il sistema, inoltre, incrementa la deportanza migliorandone la trazione e la stabilità ad alta velocità, e può funzionare anche a velocità superiori ai 200 km/h, grazie al materiale in gomma sulla parte inferiore, che riduce il rischio di danni da parte di oggetti esterni durante la guida ad alta velocità e ne garantisce la durabilità nel tempo. In base ai test svolti sulla Genesis GV60, l'AAS riduce il coefficiente di resistenza aerodinamica, il cosiddetto Cx, di 0,008, e migliora la resistenza del 2,8%, per un incremento stimato dell'autonomia di circa 6 km. Per cui Hyundai e Kia hanno richiesto i relativi brevetti in Corea del Sud e negli Stati Uniti e valuteranno la produzione di serie dopo aver effettuato ulteriori test.

