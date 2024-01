Siemens completa l'acquisizione di Heliox

Con l'acquisizione di Heliox, realtà specializzata nelle soluzioni di ricarica rapida in corrente continua per eBus, eTruck, e veicoli passeggeri, Siemens AG completa l'attuale portafoglio di soluzioni di ricarica per l'eMobility a cui aggiunge prodotti che spaziano dai 40 kilowatts ai Megawatt di ricarica per i depositi e per la ricarica in viaggio.

Inglobando Heliox, che ha sede nei Paesi Bassi, il raggio d'azione di Siemens si estende sul mercato, principalmente in Europa e Nord America, crescendo anche a livello di soluzioni nel campo dell'elettronica di potenza. Inoltre, Heliox offre servizi di monitoraggio dei caricabatterie e di gestione dell'energia, che consentono di ampliare ulteriormente il portafoglio di prodotti IoT di Siemens eMobility, rafforzandone l'offerta in ambito software e di digitalizzazione. Nello stesso tempo, Heliox beneficerà delle capacità di industrializzazione di Siemens, della rete di vendita globale e dell'infrastruttura di Siemens, che le consentiranno di aumentare la produzione e di soddisfare la crescente domanda dei clienti. Ne scaturirà un servizio ai clienti di eBus ed eTruck ulteriormente potenziato.

"Stiamo assistendo a una crescita senza precedenti nel mercato delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici - ha dichiarato Matthias Rebellius, ceo di Smart Infrastructure e membro del consiglio di amministrazione di Siemens AG - le soluzioni di ricarica rapida in corrente continua per le flotte di eBus ed eTruck sono considerate il segmento in più rapida crescita. Con l'acquisizione di Heliox, Siemens eMobility è ben posizionata per servire i nostri clienti in tutto il mondo".

