PowerCo conferma risultati ottenuti su celle a stato solido

Se le batterie allo stato solido sono considerate il prossimo grande passo nello sviluppo della mobilità elettrica, PowerCo, società del gruppo Volkswagen dedicata allo sviluppo della batterie, ha confermato gli importanti traguardi raggiunti da QuantumScape. La sua cella allo stato solido realizzata da quest'ultima, ha infatti superato in modo significativo i requisiti del test del campione A e ha completato con successo più di 1.000 cicli di ricarica. Per un'auto elettrica con un'autonomia Wltp di 500-600 chilometri, ciò corrisponde a un chilometraggio totale di oltre mezzo milione di chilometri. Allo stesso tempo, la cella ha mantenuto il 95 per cento della sua capacità alla conclusione della prova.

I test, durati diversi mesi, sono stati effettuati nei laboratori di batterie PowerCo a Salzgitter. "Questi sono risultati molto incoraggianti - ha dichiarato Fran Blome, Ceo di PowerCo - che sostengono in modo impressionante il potenziale della cella a stato solido. Il risultato finale di questo sviluppo potrebbe essere una cella della batteria che permette le lunghe distanze, può essere caricata super-rapidamente e praticamente non invecchia. Siamo convinti della cella a stato solido e stiamo continuando a lavorare a tutta velocità con il nostro partner QuantumScape verso la produzione in serie".

Nelle procedure di test standardizzate per le celle di nuova concezione, la robustezza è considerata il criterio più importante. Gli obiettivi standard di questa fase di sviluppo sono 700 cicli di ricarica e una perdita di capacità massima del 20%. La cella a stato solido di QuantumScape hanno superato significativamente queste specifiche nell'ultimo test. La cella è stata anche in grado di soddisfare i requisiti per altri criteri di prova come la capacità di ricarica rapida, la sicurezza e l'autoscarica.

