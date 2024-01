Rimac pronta a lanciare il servizio robotaxi nel 2026

Secondo carscoops.com, Rimac, azienda, nota per aver realizzato la Nevera, l'hypercar elettrica di riferimento, tramite il programma denominato Project 3 Mobility, starebbe per lanciare un servizio di robotaxi. Nello specifico, le prime vetture destinate al trasporto passeggeri senza conducente, dovrebbero essere pronte nei prossimi mesi, il condizionale è d'obbligo, mentre questi taxi di nuova generazione potrebbero entrare in servizio nel 2026. L'iniziativa, sempre in base a quanto pubblicato da carscoops.com vedrebbe coinvolti anche i brand Kia, e Hyundai che avrebbero acquistato una partecipazione per 90 milioni di dollari in Rimac nel 2019. Il servizio prevede, da quest'anno, l'arrivo dei primi robotaxi a Zagabria, poi, nel 2025, in Inghilterra, ed in Germania. Attualmente, Autocar ha reso nota la presenza su strada di un prototipo basato sulla precedente generazione della Renault Espace.



