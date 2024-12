La Russa, io andrò a votare al referendum sull'autonomia

Dare l'indicazione di non andare a votare e "andare al mare" come fece Bettino Craxi "è una tecnica che non mi scandalizza: io personalmente preferisco andare a votare, non c'è una sola elezioni in cui non abbia votato. Non c'è un modo buono o cattivo in democrazia per formare una volontà, se la legge lo consente perché criminalizzare" una indicazione simile. "Io rimango neutro ma personalmente penso che andrò a votarte".

Così il presidente del Senato Ignazio La Russa intervistato ad Atreju a proposito del referendum sull'autonomia.



