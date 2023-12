Renault Megane E-Tech: l'evoluzione efficiente

Recentemente la Renault Megane E-Tech è stata evoluta attraverso nuove versioni foriere di importanti novità, che le hanno consentito di migliorare sotto diversi aspetti.

Grazie ad una nuova pompa di calore, presente nella dotazione di serie, e che integra un nuovissimo sistema di riscaldamento, di ventilazione e climatizzazione, ed utilizza valvole elettroniche, il crossover a batteria della casa francese migliora il coefficiente di rendimento della batteria del 30%.

Il sistema multimediale OpenR Link, invece, è stato migliorato in diversi aspetti, tra cui i comandi vocali per Google Assistant, autozoom ed nuova zonizzazione per la multiview camera 360° attraverso un aggiornamento software che risponde alla sigla myF2. Inoltre, una parte di questi miglioramenti saranno appannaggio delle vetture già prodotte, e dotate del sistema OpenR Link, mediante un aggiornamento FOTA, acronimo di Firmware Over the Air, scaricabile in maniera autonoma dai proprietari.

Gli accorgimenti che contribuiscono a migliorare l'interazione con l'auto nel quotidiano riguardano anche il route planner di Google Maps, con la vettura che ottimizza la temperatura della batteria, per accorciare i tempi di ricarica, nel momento in cui viene impostata, come destinazione, una stazione di ricarica a corrente continua.

