Con Uni Wheel, Hyundai e Kia rivoluzionano gli spazi

Hyundai e Kia hanno presentato l'Universal Wheel Drive System (Uni Wheel), ovvero un sistema di trazione che potrebbe cambiare la progettazione dei futuri dispositivi di mobilità.

Uni Wheel è un sistema di trazione integrato che migliora notevolmente lo spazio disponibile all'interno di veicoli elettrici, spostando i componenti principali del sistema di trazione nello spazio libero all'interno delle ruote. Così facendo, si rende una configurazione a pianale piatto, spostando il riduttore all'interno delle ruote, posizionando un motore compatto vicino a ciascuna di esse e riducendo al minimo la lunghezza degli alberi di trasmissione.

In questo modo si libera anche uno spazio interno significativamente maggiore rispetto a quello ottenuto attraverso i sistemi di trasmissione convenzionali, consentendo di realizzare dispositivi di mobilità di nuova generazione ottimizzati per diverse applicazioni.

"Siamo lieti di presentare idee innovative che potrebbero cambiare le carte in tavola nel futuro mercato della mobilità - ha dichiarato Jongsool Park, senior fellow dell'Institute of Advanced Technology Development di Hyundai Motor Group - e perfezioneremo questa tecnologia al fine di offrire ai nostri clienti un'esperienza di mobilità completamente diversa e nuova".

Uni Wheel sfrutta una speciale configurazione di ingranaggi planetari composta da un ingranaggio centrale, quattro pignoni per parte collegati in serie ad esso e una corona dentata che circonda questa disposizione. La potenza generata dal motore viene trasmessa all'ingranaggio centrale, che a sua volta innesta i pignoni per far ruotare la corona, collegata alla ruota.

Questo sistema permette anche di abbandonare la tradizionale disposizione dei sedili intorno al conducente, creando nuove possibilità per l'era della guida completamente autonoma.

Inoltre, l'utilizzo di questo spazio per ulteriori celle delle batterie può anche migliorare l'autonomia di guida, senza aumentare le dimensioni dei veicoli.

Mentre continuano i test e le verifiche per migliorare efficienza, stabilità e durabilità del sistema, Hyundai e Kia hanno registrato otto brevetti relativi a Uni Wheel in Corea del Sud, Stati Uniti ed Europa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA