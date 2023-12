Lojack ha recuperato 18.500 veicoli in Italia dal 2007

Secondo i dati diffusi da LoJack Italia, nel corso dell'International Meeting "Motor Vehicle Crime", sono stati 18.500 i veicoli recuperati nella penisola dal 2007 in seguito ad un furto, grazie a LoJack. Si tratta di una cifra importante, a cui corrisponde un altro numero considerevole, quello relativo al valore complessivo dei beni in questione, che ammonta a 545 milioni di euro. L'evento, promosso dalla Polizia Stradale a Roma, ha consentito ad esponenti delle forze dell'ordine provenienti da tutta Europa, di confrontarsi su modalità, tecnologie e tecniche di contrasto dei crimini che avvengono sulle nostre strade e, in base a quanto è emerso, la cooperazione tra le forze di polizia, il coordinamento e lo scambio delle informazioni risultano elementi fondamentali per il raggiungimento di un obiettivo comune: quello di ostacolare la criminalità dedita al furto.

"Nel contrasto quotidiano ai furti di auto, oltre che sulla nostra tecnologia unica - ha commentato Maurizio Iperti presidente EMEA LoJack - possiamo contare su una centrale operativa al servizio del cliente in ogni momento del giorno e su un team sicurezza, costituito da esperti, che supporta sul territorio le forze di polizia nelle attività di localizzazione e recupero del veicolo. Grazie a queste armi LoJack oggi è in grado di recuperare una media di 8 mezzi rubati su 10, una leadership raggiunta sul campo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA