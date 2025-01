Dakar: Americano Quintero vince la prima tappa delle Auto

L'americano Seth Quintero, al volante di una Toyota, ha vinto la prima tappa delle auto della Dakar, in Arabia Saudita,. Ha percorso i 413 km cronometrati del percorso in 4 ore 35'08" e ha preceduto di 45 secondi il francese della Mini Guerlain Chicherit, dato in un primo tempo vincitore dagli organizzatori. Il campione uscente Carlos Sainz , su Ford, si è piazzato settimo, mentre il cinque volte vincitore della Dakar Nasser al-Attiyah, qatarino in passato bronzo olimpico nel tiro a volo, è arrivato soltanto ventesimo.

"Ma non ho voluto correre il minimo rischio, oggi non era facile", ha tenuto a dire dopo l'arrivo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA