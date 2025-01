Dakar: l'australiano Sanders vince la prima tappa delle moto

(ANSA-AFP) - BISHA, 04 GEN - L'australiano Daniel Sanders, in sella a una Ktm, che ieri si era imposto nel prologo, ha vinto la prima tappa delle Moto della Dakar, in Arabia Saudita, percorrendo in 4h 41'27" i 413 chilometri cronometrati di questa 'speciale'. Sanders, 30 anni, ha preso la testa al km 151 e non ha più mollato la prima posizione, tallonato dallo spagnolo della Honda Tosha Schareina fino al 330/o km, prima che questi sbagliasse un tratto del percorso, lamentandosi poi del 'roadbook'. Alla fine Sanders ha tagliato il traguardo con un vantaggio di due minuti e 4 secondi sul vincitore della Dakar dello scorso anno, Ricky Brabec, su Honda. Terza, a 2'26" la Hero del campione del mondo in carica Ross Branch. (ANSA-AFP).





