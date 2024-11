Oltre 6000 dipendenti Vw protestano a Wolfsburg

Oltre 6000 persone protestano a Wolfsburg, il quartier generale di Volkswagen in Germania, dove si stanno tenendo da stamani le trattative sui salari, giunte al terzo round. Secondo Ig Metall a manifestare sono dipendenti provenienti da tutte le fabbriche della Repubblica federale del gruppo. "Tutte le fabbriche devono restare", si legge sugli striscioni. E ancora, "futuro invece di licenziamenti di massa".

In coro i manifestanti hanno anche minacciato la mobilitazione: "noi siamo pronti!".

"Si tratta solo di un assaggio di quello che succederà a dicembre se l'azienda non prende sul serio le nostre proposte", ha commentato la presidente del Consiglio di fabbrica Daniela Cavallo. È "l'ultima chance" per il management, ha avvertito il leader locale del sindacato Thorsten Groeger, "se oggi non si arriva a una soluzione non ce e saranno altre a novembre, prepareremo la battaglia in difesa del lavoro".



