Sindacato Vw spinge per una soluzione su salari entro Natale

È in corso a Wolfsburg il terzo round delle trattative salariali. Il sindacato a il consiglio di fabbrica premono per una soluzione entro Natale: "ci aspettiamo che Volkswagen avvii a partire da oggi un percorso costruttivo per una soluzione che si entri adesso nel negoziato", ha detto Thorsten Groeger a margine dei colloqui. "Vogliamo risolvere questa situazione di insicurezza il prima possibile e comunicare alle colleghe e ai colleghi prima di Natale come si andrà avanti alla Volkswagen". Se il management non dovesse muoversi, i lavoratori entrerebbero in mobilitazione a partire dal 1 dicembre.



