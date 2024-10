Wrc: nel rally dell'Europa centrale vince Tänak

Con la vittoria nel rally dell'Europa centrale da parte di Tänak con la Hyundai i20 N Rally1 HYBRID, il mondiale rally, anche per quanto riguarda il titolo piloti, si concluderà nell'ultimo appuntamento, quello del Giappone, in programma dal 21 al 24 novembre. Infatti, il vantaggio del compagno di squadra Neuville, nei confronti di Tänak si è ridotto da 29 a 25 punti, visto che il belga della Hyundai non è riuscito ad andare oltre il terzo posto a causa di un testacoda nella giornata di sabato. Al secondo posto quindi è salito Evans, dopo che Ogier, in duello con Tanak fino alla penultima speciale, è finito fuoristrada, perdendo anche la chance di agguantare Loeb a quota 9 titoli piloti iridati. Discorso aperto anche per quanto riguarda il campionato costruttori con la Toyota che ha ridotto lo svantaggio rispetto alla Hyundai a soli 15 punti, anche grazie alla prestazione di Katsuta: il pilota più veloce nell'ultimo giorno, anche nella power stage.

