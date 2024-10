Renault 4 E-Tech Electric, per viaggiare con la massima libertà

Città, campagna, montagna: Renault 4 E-Tech Electric ha tutta la libertà di andare ovunque grazie alla batteria, disponibile da 40 e 52 kWh, ma anche al motore con due potenze, da 90 e 110 kW. Bastano per percorrere fino a 400 km, prima di ricaricarsi. Anche la ricarica è efficiente - con una presa DC da 80 o 100 kW - e semplice, con le varie soluzioni proposte da Mobilize.

La sua versatilità si concretizza in un'offerta principale che abbina una batteria da 52 kWh ad un motore da 110 kW, per un'autonomia in ciclo WLTP fino a 400 km. La batteria agli ioni di litio da 52 kWh si avvale della chimica NMC (Nichel Manganese Cobalto), che oggi offre la miglior densità energetica del mercato. È composta da quattro grandi moduli collocati in un singolo contenitore. Quest'architettura semplificata permette di ridurre il peso di 30 Kg rispetto a Zoe. Il peso della batteria scende così sotto il livello dei 300 kg. Derivato direttamente dal motore di Megane E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric, il motore da 110 kW (150 cv / 245 Nm) di Renault 4 E-Tech Electric è lo stesso già disponibile per Renault 5 E-Tech Electric.

Con questo motore, Renault 4 E-Tech Electric passa da 0 a 100 km/h in meno di 8,5 secondi e da 80 a 120 km/h in meno di 7 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 150 km/h. Tutte le versioni di Renault 4 E-Tech Electric sono dotate di caricabatterie bidirezionale in corrente alternata da 11 kW, che le offre una maggiore libertà di movimento in quanto, così, è pronta ad affrontare qualsiasi città europea. Nella configurazione da 110 kW / 52 kWh, Renault 4 E-Tech Electric è dotata anche di caricatore di bordo in corrente continua da 100 kW per collegarsi alle stazioni di ricarica rapida, in particolare in autostrada. I tempi di ricarica in passano dalle 4,5 ore in AC da 10 a 100% e 30 minuti per passare dal 15% all'80% in DC. Renault 4 E-Tech Electric è anche disponibile nella configurazione con motore da 90 kW (120 cv / 225 Nm) e batteria da 40 kWh. In questo caso, il caricatore di bordo in corrente continua ha una potenza di 80 kW.

L'autonomia in ciclo WLTP supera i 300 km, mentre i tempi di ricarica sono leggermente inferiori per passare da 10 al 100% ci vogliono circa 3,5 ore in AC.

Renault 4 E-Tech Electric è il secondo veicolo della gamma Renault ad essere dotato del nuovo caricatore bidirezionale AC 11 kW, che consente di avvalersi delle funzioni V2L (vehicle-to-load) per collegare i dispositivi da 220 V alla batteria dell'auto. L'App per smartphone My Renault permetterà di gestire ed impostare da remoto tutte le funzioni connesse alla ricarica bidirezionale, sempre nell'ottica di ottimizzare i costi e soddisfare il bisogno di mobilità, semplicemente stabilendo l'ora della partenza successiva ed il livello desiderato di ricarica della batteria. Mentre il veicolo è collegato, il livello della batteria non potrà mai scendere sotto la soglia minima di sicurezza stabilita dall'utente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA