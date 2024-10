Renault 4 E-Tech Electric è connessa, interattiva e sicura

Dal lancio di Megane E-Tech Electric, i veicoli Renault hanno sempre continuato ad arricchire le tecnologie di bordo. Renault 4 E-Tech Electric prosegue su questa strada con, naturalmente, OpenR Link ed i servizi Google integrati. Ma si tratta anche del secondo veicolo della gamma ad avvalersi dell'avatar Reno, compagno di viaggio utile per la vita quotidiana, e di ChatGPT.

Due tecnologie alla portata di tutti, il cui obiettivo è soprattutto quello di familiarizzare con l'utilizzo dei veicoli elettrici. La sicurezza è sempre in primo piano, con dispositivi di assistenza alla guida degni del segmento superiore. Il doppio display orizzontale di Renault 4 E-Tech Electric fa entrare l'abitacolo in un mondo di grande modernità. Il driver display, posto davanti al conducente, è da 10,1'' (7'' nella versione entry level) e offre tutte le informazioni connesse alla guida, con possibilità di scelta tra cinque visualizzazioni. Invece, il display multimediale centrale è touchscreen 10'' in tutte le versioni. È alimentato dal sistema OpenR Link con Google integrato per gli allestimenti Techno ed Iconic. Il catalogo delle App, già molto ricco con Renault 5 E-Tech Electric, evolve ulteriormente su Renault 4 E-Tech Electric: il lancio della vettura segna, inoltre, la nascita di una grande partnership con Radio France, grazie alla quale Renault sarà il primo costruttore automobilistico a lanciare la nuova App di Radio France disponibile su Google Automotive Service. Introdotto per la prima volta su Renault 5 E-Tech Electric, il nuovo compagno di viaggio virtuale Reno è presente anche su Renault 4 E-Tech Electric. Questo avatar interagisce con il conducente e lo affianca per tutta la user experience all'interno dell'auto, incarnando la tecnologia umanizzata ed accompagna l'utente alla scoperta dell'auto e delle sue funzioni.

Vero e proprio copilota virtuale, comanda molte funzioni del veicolo essendo l'esperto di bordo, che si tratti di guida o ricarica. Reagisce ai comandi vocali, ma può anche dimostrarsi proattivo proponendo spontaneamente nuove impostazioni in funzione di come cambiano le condizioni di guida: ad esempio, suggerire di passare dalla modalità Sport a quella Eco al momento giusto, secondo il contesto di guida, oppure di mettere la climatizzazione in modalità "auto", se rileva il rischio che i vetri possano appannarsi. E grazie all'integrazione dell'App di Intelligenza Artificiale ChatGPT, Reno può rispondere anche ad un gran numero di domande di cultura generale in modo fluido e conversazionale. Particolare attenzione è stata prestata alla qualità dell'ambiente sonoro a bordo di Renault 4 E-Tech Electric, con l'impianto alto di gamma Harman Kardon 410W già presente su Scenic E-Tech Electric.

Renault 4 E-Tech Electric si posiziona ai livelli del segmento superiore in termini di Adas per la guida, la sicurezza e il parcheggio. Con lo Human First Program lanciato nel 2023, Renault dichiara la sua volontà di incrementare la sicurezza del conducente e dei passeggeri, ma anche degli altri utenti della strada, in tutto il mondo, con numerosi progressi tecnologici.

Per affiancare i conducenti e ridurre i rischi di incidenti, Renault 4 E-Tech Electric si è dotata di due strumenti di sicurezza: Safety Score e Safety Coach. Il Safety Score offre una valutazione della guida analizzando i dati relativi a velocità, traiettoria e distanze di sicurezza durante gli spostamenti. Alla fine del viaggio, attribuisce un punteggio, da 0 à 100, prodigando consigli personalizzati per migliorare la guida in totale sicurezza.



