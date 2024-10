Smart regala gomme invernali su gamma a trazione integrale

Smart lancia una nuova iniziativa dedicata alla sicurezza stradale che prevede, fino al 31 dicembre, per i clienti che scelgono il noleggio di modelli a trazione integrale, la possibilità di beneficiare di un set di gomme invernali in omaggio.

Un servizio che mira a garantire la massima aderenza e sicurezza su strada in tutte le condizioni meteorologiche. La gamma 4x4 di Smart, che include i modelli Brabus e Pulse, è studiata per assicurare prestazioni elevate anche in condizioni climatiche avverse.

Grazie alla nuova offerta, i clienti del noleggio potranno contare su un pacchetto completo di cambio stagionale delle gomme, con installazione e stoccaggio degli pneumatici estivi per essere pronti al passaggio stagionale. Questo approccio assicura la perfetta combinazione tra performance, praticità e sicurezza in ogni stagione.

Il servizio, disponibile con consegna entro quattro settimane dalla conferma del noleggio, è parte di un'offerta limitata nel tempo, che integra quella già presente, supportata dagli incentivi disponibili fino alla fine dell'anno. Una soluzione efficiente e tempestiva per prepararsi all'arrivo dell'inverno, con la certezza di un supporto tecnico che rispetta i più alti standard di qualità.

L'iniziativa si inserisce all'interno dell'offerta dedicata ai modelli smart a trazione integrale, promossa tramite la campagna "Attrazione Integrale". Il noleggio di Smart #1 Pulse è disponibile a partire da 442 euro al mese (Iva inclusa), con un anticipo di 7.500 euro, per una durata di 48 mesi e 40.000 km.

Per chi desidera prestazioni ancora più elevate, la Smart #1 Brabus è offerta a partire da 491 euro al mese (Iva inclusa), con le stesse condizioni di anticipo, durata e chilometraggio.





