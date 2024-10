L'Alpine A390_β a Parigi mostra un abitacolo avveniristico

La showcar A390_β al salone di Parigi lascia intravedere quello che Alpine ha in programma per il 2025, quando la versione di serie di questo concept sarà prodotta nello stabilimento di Dieppe, in Francia. Se il design esterno sarà fedele all'85% rispetto alle forme del prototipo esposto nella kermesse parigina, con una forma che mescola stile ed elementi aerodinamici, l'interno sarà oggetto di una rivisitazione più profonda per andare incontro alle esigenze produttive.





Annunciato dal tetto trasparente che appare in continuità con il parabrezza ed il lunotto, che richiama la A110, l'abitacolo della A390_β viene svelato dalle portiere anteriori e posteriori che si aprono a libro e sottolineano l'assenza del montante centrale. Questa soluzione ad effetto enfatizza lo spazio abitativo, ma le particolarità continuano con il sedile di guida, che può cambiare posizione riprendendo quella di una vettura di formula 1. Completamente regolabile anche la pedaliera, così come il volante, che può cambiare di diametro e che si trova di fronte a tre head-up display che proiettano le informazioni di guida principali. Questi elementi vanno a sostituire la strumentazione digitale, con un altro head-up display che funge da schermo davanti al passeggero anteriore.

I sedili anteriori presentano poggiatesta particolari, difficilmente replicabili nella versione di serie, ma siamo al cospetto di una showcar, come si evince anche delle sedute posteriori, che rievocano le montagne innevate e presentano una configurazione a due posti, mentre la variante di serie sarà a 5 posti. Unica la realizzazione del pavimento ottenuto mediante l'utilizzo di materiali riciclati.



