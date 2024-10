Dal rally alle Alpi, debutta Audi Q8 e-tron edition Dakar

In occasione del Festival dello Sport di Trento, Audi presenta il modello a tiratura limitata Audi Q8 e-tron edition Dakar in anteprima nazionale, confermando il proprio impegno nel mondo delle performance sportive con la consegna della flotta Audi agli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI).

Una celebrazione che sancisce l'inizio della nuova stagione agonistica e che rende onore ai campioni che hanno raggiunto i migliori piazzamenti nella scorsa stagione, mettendo a loro disposizione una flotta Audi che spazia dalla Audi A6 Avant plug-in hybrid alla RS 6 Avant mild-hybrid, a cui si aggiunge Audi RS 4 Avant, simbolo della gamma Audi Sport, leader del segmento high-performance. Un pool di vetture sinonimo di sportività, performance e versatilità d'utilizzo per gli atleti FISI che li accompagnerà nei loro spostamenti del fitto calendario di allenamenti e gare. Tra gli altri, le sciatrici alpine e campionesse olimpiche Federica Brignone e Sofia Goggia, la biatleta Lisa Vittozzi e l'azzurro Dominik Paris, con 22 vittorie all'attivo in Coppa del Mondo. Forte di una solida condivisione dei valori, il rapporto fra Audi e FISI è iniziato nel 2007 e la partnership prosegue anche per l'anno in corso.

Quello fra Audi e gli sport invernali, infatti, è un legame che da 17 anni contraddistingue le attività del marchio dei quattro anelli che ne ha fatto uno dei capisaldi degli asset di marca, coerente con la sportività che Audi esprime nel mondo del Motorsport e sulla strada attraverso tecnologie avanzate, in una continua ricerca del miglior risultato. A conferma del ruolo centrale delle competizioni sportive, a Trento piazza Duomo ospita il prototipo elettrico Audi RS Q e-tron, vincitore del Rally Dakar 2024, e Audi Q8 e-tron edition Dakar, la vettura stradale ispirata al rally raid più difficile al mondo. Da oltre 40 anni, infatti, il marchio dei quattro anelli è impegnato ai massimi livelli per testare tecnologie avanguardistiche in vista della produzione di serie. Tra queste, la trazione quattro, icona tecnologica Audi divenuta famosa in tutto il mondo grazie ai successi nel mondiale rally negli Anni '80, il motore TFSI, al debutto in pista nel 2001 a Le Mans e oggi adottato da pressoché tutte le gamme dei quattro anelli, e ancora la tecnologia TDI, best seller del brand diventata sempre più efficiente e performante grazie all'impegno nell'endurance.

La Dakar ha confermato l'approccio pionieristico Audi alle competizioni, in quanto teatro dell'introduzione della propulsione elettrica con range extender, una tecnologia mai utilizzata prima in una situazione così estrema, che favorisce il travaso di soluzioni hi-tech a vantaggio della gamma full electric. Da qui è nata Audi Q8 e-tron edition Dakar. Ispirata all'omonimo rally raid, la vettura realizzata a tiratura limitata in 99 esemplari può contare su di un assetto sensibilmente rialzato e finiture che evocano il prototipo elettrico Audi RS Q e-tron.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA