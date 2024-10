Urso, il sistema Paese chiede a Stellantis di restare in Italia

"Ci siamo resi conto che il sistema Paese, unito, maggioranza e e opposizione, sindacati e imprese dell'automotive, chiedono a alla grande multinazionale che è nata in Italia di restare in Italia e di affrontare con noi la sfida della transizione che il nostro Paese può fare meglio di altri". Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, lo sottolinea in videocollegamento con il convegno di carpi dei Giovani Imprenditori. E sottolinea. "L'importante è che ognuno faccia la sua parte".

"Noi abbiamo bisogno che le produzioni in Italia vengano mantenute. E chiedere ulteriori incentivi mi sembra onestamente una pazzia", dice il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, riferendosi a Stellantis.

"Noi abbiamo bisogno di piani industriali seri, imprese che siano serie sul territorio e che restino, ovviamente, a costruire i propri prodotti nel nostro Paese", sottolinea il leader degli industriali. Orsini ne ha parlato, a margine del convegno di Capri, rispondendo ad una domanda sulla recente audizione di Carlos Tavares in Parlamento e sulla posizione dei sindacati che chiedono che lanciano l'allarme sulla produzione dell'auto e chiedono un intervento del governo.

La crisi dell'automotive, dice, "Credo che sia purtroppo una delle ripercussioni delle scelte della precedente Commissione europea sul green deal. Il vero tema è lo stop al motore endotermico nel 2035: non vorrei che che dia adito a qualcuno di non fare produzione in Italia. Noi abbiamo bisogno che le produzioni in Italia vengono mantenute e chiedere ulteriori incentivi mi sembra onestamente una pazzia", dice quindi Orsini.



