Tavares in Parlamento: 'Pronti per il 2025, dateci norme stabili'

"Noi non chiediamo il rinvio della scadenza del 2025, siamo pronti. Abbiamo bisogno della stabilità dei regolamenti perché dobbiamo pianificare in anticipo. Ci serve un ambiente stabile e durevole" Lo ha detto Carlos Tavares nell'audizione alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia. "Abbiamo fatto i compiti a casa, abbiamo lavorato molto duramente per fare in modo che le vetture e i componenti che usiamo siano in linea con i requisiti fissati", ha detto Tavares. "Vi chiediamo stabilità della regolamentazione perché nel nostro settore i tempi sono lunghi, dobbiamo programmare con largo anticipo".

""Abbiamo un piano preciso che ho condiviso con i nostri partner, abbiamo assegnato nuovi prodotti a tutti gli stabilimenti italiani fino al 2030, in alcuni casi al 2033. Ma non basta. Il problema sono i costi troppo alti in Italia, il 40% più alti di quelli che devono sostenere i nostri concorrenti.". "Ad esempio quello dell'energia è molti elevato, il doppio della Spagna. Non so perché. Questo è un grandissimo svantaggio perché non consente di difendere i margini. Produrre veicoli che non possono essere acquistati dalla classe media perché costano troppo è inutile" ha spiegato.

"Anziché litigare sulle regolamentazioni, dobbiamo lavorare insieme per raggiungere nel modo migliore gli obiettivi che ci siamo posti". "Abbiamo creato una società automobilistica leader. Dobbiamo affrontare una serie di sfide, ma senza le giuste dimensioni non c'è futuro per nessuna società. Quindi grazie per avere supportato la fusione, perché ora abbiamo una dimensione tale da potere affrontare le sfide" ha sottolineato nel suo discorso introduttivo davanti ai parlamentari.

- "Sento da parte vostra rabbia, un certo livore. Lo stesso atteggiamento che hanno i lavoratori. E' una situazione molto difficile. I regolamenti decisi, che sono alla base della situazione attuale, non sono stati imposti da Stellantis, non è corretto fare una grande insalata. Ci sono stati imposti".

"Noi non chiediamo soldi per noi. Chiediamo aiuto per i vostri cittadini perché possano permettersi di comprare questi veicoli. Il sostegno serve a rendere accessibili questi modelli". La governance di Stellantis è forte eccellente, bilanciata. La presenza dell'azionista Elkann è una garanzia". "In Francia non c'è nessuna presenza dello Stato, nessuno vuole mettere l'Italia all'angolo. Se il vostro atteggiamento fosse quello di fare le vittime non sarei qui" ha osservato.

