Antitrust sanziona Blupark per supplemento su carta credito

Prosegue l'attività dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'ambito del credit card surcharge, il supplemento richiesto per pagamento con la carte di credito. L'Agcm, si legge in una nota dell'Autorità, ha accertato l'inottemperanza della società Blupark al divieto disposto con la propria delibera e ha irrogato una sanzione pari a 20mila euro, ai sensi del Codice del Consumo. Il divieto riguardava l'applicazione ai consumatori di un supplemento di prezzo per il pagamento con carta di credito (credit card surcharge) dei carburanti erogati dalla società.

Grazie alle denunce e alla documentazione pervenute tramite il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, si legge, è stato possibile accertare che Blupark ha continuato ad applicare, in violazione del Codice del consumo, maggiorazioni di prezzo pari a 0,02 euro al litro per il pagamento del carburante tramite carta di credito, presso la propria stazione di servizio localizzata a Loreo (RO).

L'Autorità ricorda che la norma applicata in questi procedimenti è posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti e, insieme alle altre norme dell'ordinamento che vietano l'applicazione di surcharge, punta a garantire l'obiettivo dell'Unione Europea di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti.



