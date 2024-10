Viabilità, stanziati altri 300 milioni euro per la Salaria

Il governo, attraverso un apposito decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concertocon il ministro dell'Economia, ha stanziato ulteriori 300 milioni in favore della strada statale "Salaria", che si aggiungono ai fondi già precedentemente riconosciuti all'antica strada consolare che attraversa il cuore del cratere sismico 2016. I lavori interessati direttamente dal provvedimento riguarderanno due tratte specifiche che andranno a migliorare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico. Il soggetto incaricato di coordinare questi interventi è il commissario straordinario per la Salaria, che supervisionerà la realizzazione dei lotti funzionali previsti. Nel dettaglio, i lavori consentiranno la realizzazione di interventi strategici quali il secondo lotto della variante di Trisungo-Acquasanta nelle Marche, per un totale di ulteriori 201 milioni di euro; il secondo lotto della variante di Monterotondo scalo nel Lazio (32 milioni) e l'adeguamento a 4 corsie per un totale di 6 chilometri nel territorio ricadente nella provincia di Rieti (66 milioni) che si aggiungono, appunto, ai precedenti finanziamenti già stanziati. "L'investimento contribuisce a rendere la Salaria un'infrastruttura più moderna e sicura, a beneficio di chi la percorre quotidianamente e di coloro che utilizzano questa strada per i collegamenti tra il centro e il nord-est del Paese", ha commentato il commissario per la ricostruzione post sisma, Guido Castelli.



