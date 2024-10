Noleggio a lungo termine, nei 9 mesi +36,6%

Da gennaio a settembre 2024 il noleggio a lungo termine di autovetture e fuoristrada registra 732.716 contratti, con una crescita del 36,6% rispetto all'analogo periodo del 2023.

Secondo l'analisi elaborata da Unrae sulla base dei dati forniti dal Mit, i contratti di durata superiore a 30 giorni afferiscono per il 13,5% a privati (98.868), con una variazione positiva rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 45,9%, e per l'86,5% a società (633.848 unità), in crescita del 35,2%.

All'interno di quest'ultima categoria vi è una forte prevalenza delle aziende non-automotive con 530.494 contratti e una quota del 72,4%.

Sale all'8% il noleggio a breve termine con 58.884 contratti (+65,3%), seguito da dealer e costruttori, stabili al 4,3% con 31.692 contratti (+36,2%). In forte caduta le aziende che offrono modalità di noleggio a lungo termine (-21,0%), unico canale in perdita con una quota all'1,8%, rispetto al 3,0% dei primi 9 mesi del 2023, con 12.778 contratti.

La durata media dei contratti rimane stabile a 23 mesi, come nell'analogo periodo del 2023, con una flessione dei contratti a privati in calo da 25 a 23 mesi, a fronte di un incremento da 24 a 25 mesi delle aziende non-automotive.

Per quanto riguarda l'alimentazione le aziende non-automotive privilegiano il diesel con il 45,3%, mentre il motore a benzina è la scelta preferita dal noleggio a breve termine (44,6%). Fra le motorizzazioni ibride prevalgono gli utilizzatori noleggio a lungo termine con una quota del 35,6%, fra le Bev detengono il primato dealer e costruttori (15,5%). I suv con il 55% di contratti superano le berline al 30,8%, seguono al terzo posto le station wagon con l'11,4%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA