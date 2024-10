Le Monde, 'Stellantis prepara successione'

"Perché Stellantis dubita del metodo Tavares": questo il titolo di prima pagina del quotidiano francese Le Monde, che oggi consacra l'apertura all'ad del colosso automobilistico nato dalla fusione tra Psa e Fca.

"L'ingegnere da dieci anni alla guida del costruttore (Peugeot Fiat, Citroen...) rivede fortemente al ribasso la redditività attesa sulle vendite 2024", sottolinea il quotidiano parigino, secondo cui ''la strategia di Carlos Tavares - taglio draconiano dei costi, continuando tuttavia a vendere auto sempre più care - si urta con la realtà del mercato. Gli acquirenti . prosegue Le Monde - non seguono più, ,in particolare negli Usa, dove il gruppo realizza il 50% dei profitti. Un'immagine sciupata anche dalla crisi degli airbag Takata". Mentre ''il consiglio di amministrazione ha avviato il processo di reclutamento del successore di Tavares, il cuo mandato scade a gennaio 2026". In visita ieri a Sochaux, conclude Le Monde, il mega-manager ''ha difeso il suo metodo e si è detto pronto ad andare in pensione nel 2026". ''Stellantis prepara la successione di Tavares'', titola poi il giornale nelle pagine interne Ampio spazio su Le Monde anche al patto tra Renault e Suez sull'economia circolare (The future in neutral), annunciato ieri a Boulogne-Billancourt dal direttore generale di Renault, Luca De Meo, e dalla numero uno di Suez, Sabrina Soussan.



