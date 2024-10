Aci, campagna UD4Safety FVG per sicurezza stradale

In occasione della 10a edizione di 'Uniti per la Sicurezza Stradale©', in programma il 5 e 6 ottobre a Città Fiera di Udine, sul maxischermo all'interno del Centro commerciale saranno trasmessi i video realizzati da Automobile Club Udine per il Progetto UD4Safety FVG con i piloti della Pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare, Frecce Tricolori.

Nei quattro video vengono messi a confronto alcuni tipici comportamenti stradali e vengono mostrate regole fondamentali per la sicurezza in viaggio: indossare il casco integrale ben allacciato se si usa la moto; far allacciare le cinture ai passeggeri; verificare l'efficienza del veicolo; rispettare la segnaletica.

Slogan della campagna è: "Vola alto, rispetta le regole". I piloti delle Frecce Tricolori hanno voluto trasmettere il messaggio che, "per volare alto", metaforicamente ma anche concretamente, come quando si devono realizzare acrobazie straordinarie, la sicurezza e il rispetto delle procedure sono fondamentali. E questo vale anche in strada.

I video sono già in rete e verranno proiettati nel multisala del Città Fiera per tutto l'inverno, così da far arrivare il messaggio al maggior numero di persone possibile.

Per ACI Udine e Pierpaolo Roberti, Assessore Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, l'obiettivo è "diffondere quanto più capillarmente possibile la conoscenza delle regole e sensibilizzare sul tema della prudenza e della responsabilità, per la propria e l'altrui sicurezza".





